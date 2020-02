Die Sozialdemokraten haben der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer nach der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen Führungsversagen vorgeworfen. Generalsekretär Klingbeil sagte der "Stuttgarter Zeitung", sie habe das Chaos noch größer gemacht.

Er forderte von der CDU, rasch für klare Verhältnisse in Thüringen zu sorgen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Schneider, sagte der Zeitung "Die Welt", von einer Autorität der CDU-Bundesvorsitzenden sei derzeit nicht viel zu erkennen. Es sei nun an Bundeskanzlerin Merkel, in der CDU für Ordnung zu sorgen. Kramp-Karrenbauer hatte sich beim Landesverband ihrer Partei in Thüringen nicht mit ihrer Forderung nach einer unmittelbaren Neuwahl durchsetzen können.



Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, wirft der Führung der Bundes-CDU vor, unfair mit dem Thüringer Parteichef Mohring umgegangen zu sein. Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es wäre mehr Unterstützung von der Parteiführung nötig gewesen, etwa bei der Diskussion der verschiedenen Szenarien bei der Ministerpräsidentenwahl.

Koalitionsausschuss berät über Lage in Thüringen

Über das weitere Vorgehen in Thüringen berät heute der Koalitionsausschuss von Union und SPD in Berlin. Die aus Gera stammende SPD-Bundestagsabgeordnete Kaiser rief die Christdemokraten in ihrem Bundesland auf, eine Wahl des früheren Ministerpräsidenten Ramelow von der Linken zu unterstützen. Im Deutschlandfunk sagte Kaiser, es wäre nicht hilfreich, wenn die Sozialdemokraten nun einen eigenen Kandidaten aufstellten. Dies hatte die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer ins Gespräch gebracht.