Lars Klingbeil und Saskia Esken (Kay Nietfeld/dpa)

Esken hatte sich in ihrer Bewerbungsrede zuversichtlich gezeigt: SPD und Ampelregierung könnten durchgreifende Veränderungen in Deutschland auf den Weg bringen. "Wir werden dieses Land verändern, wir werden es stärken und wir werden es gerechter machen", sagte Esken vor rund 600 Delegierten eines weitgehend digitalen SPD-Parteitags in Berlin. Esken ergänzte, sie wolle helfen, dass die SPD "die linke Volkspartei" sei, die das Land so dringend brauche.

Klingbeil: "Ich will mehr"

Klingbeil appellierte in seiner Bewerbungsrede für den SPD-Vorsitz an die Einheit der Partei. Wahlsiege seien möglich und nötig. Dazu sei aber wichtig, dass die Partei auch zusammenstehe, wenn sie den Kanzler stelle. Er betonte: "Ein Sieg bei einer Bundestagswahl reicht mir nicht, ich will mehr." Klingbeil fügte hinzu, man stehe "an der Schwelle zu einem sozialdemokratischen Jahrzehnt". Der Union warf Klingbeil vor, programmatisch "in den 90er-Jahren stehengeblieben" zu sein.

Kühnert wird SPD-Generalsekretär

Neuer SPD-Generalsekretär ist der bisherige Parteivize Kühnert. Er wurde mit gut 78 Prozent der Stimmen gewählt. Kühnert betonte, dass die SPD auch weiterhin eigene Positionen deutlich machen werde. Man werde auch Ziele weiterverfolgen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Dazu gehöre etwa die Einführung einer Bürgerversicherung oder eine finanzielle Umverteilung durch höhere Steuern für Vermögende.

Stellvertreter*innen: Anke Rehlinger mit den meisten Stimmen

Die Delegierten bestimmten auch die neuen Stellvertreterinnen und Stellvertreter für den Parteivorsitz. Neu dabei ist der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Kutschaty, der 84,7 Prozent der Stimmen erhielt. Er kandidierte für Kühnerts freiwerdenden Posten als stellvertretender Parteichef.

Das beste Ergebnis bei der Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden erzielte die Saar-SPD-Chefin Anke Rehlinger mit 90,7 Prozent der Delegiertenstimmen. Arbeitsminister Hubertus Heil wurde mit 88,6 Prozent bestätigt, Serpil Midyatl mit 85,7 Prozent und Klara Geywitz mit 81 Prozent.

Die rund 600 Delegierten kamen weitgehend digital zusammen. Deshalb müssen die Wahlergebnisse im Anschluss per Briefwahl bestätigt werden. Der Parteitag ist wegen der Corona-Pandemie von ursprünglich geplanten drei Tagen auf einen Tag verkürzt worden.