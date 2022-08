Korrekturen gefordert

Lars Klingbeil: Politik mit Substanz statt "schöner Worte" (Archivbild) (Fabian Sommer/dpa)

Klingbeil sagte "Zeit Online", es könne nicht sein, dass Unternehmen, die in der Krise Milliarden verdienten, auch noch Milliarden an Steuergeld kassierten. Zweifelsohne habe Habeck einen interessanten Kommunikationsstil. Am Ende zählten in der Politik aber nicht nur schöne Worte, so Klingbeil. Es müsse die Substanz stimmen. Deshalb sei es wichtig, die handwerklichen Fehler gemeinsam auszuräumen.

Kritik an Habeck kam erneut auch aus der Opposition. Der CDU-Vorsitzende Merz sagte bei einer Parteiveranstaltung im niedersächsischen Wardenburg, mit der Gasumlage werde der Bundwirtschaftsminister seine erste große Niederlage erleiden.

Habeck hatte bereits eine Überprüfung der Gasumlage angekündigt. Es solle ein rechtssicherer Weg gesucht werden, um Trittbrettfahrer auszusortieren. Der Grünenpolitiker warnte jedoch vor einem Verzicht auf die Maßnahme.

