SPD-Parteichef Lars Klingbeil (l) und SPD-Bundestags-Fraktionschef Rolf Mützenich (M) in Kiew. (Fionn Große/SPD/dpa)

Sie wollen dort Gespräche mit Vertretern der ukrainischen Regierung und des Parlaments führen. Die SPD hat in der Ukraine wegen ihrer vergangenen Russland-Politik einen schweren Stand. Man wirft ihr vor, den russischen Präsidenten Putin über Jahrzehnte falsch eingeschätzt und zu stark auf Kooperation mit Moskau gesetzt zu haben. Sowohl Klingbeil als auch Mützenich haben Fehler und Versäumnisse ihrer Partei in der Russland-Politik öffentlich eingeräumt. Mützenich war zuletzt auch mit seinem Werben für Diplomatie und Zurückhaltung bei Waffenlieferungen in der Ukraine auf Kritik gestoßen. Klingbeil hatte betont, Diplomatie und militärische Stärke dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden.

