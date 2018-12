Krankenhausärzte dürfen nicht zum ärztlichen Bereitschaftsdienst herangezogen werden.

Das entschied das Bundessozialgericht in Kassel. Es gab damit einem Oberarzt recht, der sich gegen diese Praxis in Hessen gewandt hatte. Der Mediziner hat eine sogenannte Ermächtigung; das heißt, er behandelte neben seiner Tätigkeit in der Klinik auch an ihn überwiesene Patienten. Ärzte, die solch einen Status haben, werden von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen seit 2013 zu ambulanten Notdiensten verpflichtet; zu Unrecht, wie das Sozialgericht jetzt urteilte. (B 6 KA 50/17 R)