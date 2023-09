Bundesweiter Protesttag Krankenhausgesellschaft (Joerg Carstensen/dpa)

Bei Kundgebungen in verschiedenen Städten forderten sie wegen erhöhter Personal- und Energiekosten zusätzliche finanzielle Hilfen. In Düsseldorf versammelten sich rund 10.000 Beschäftigte vor dem Landtag. Die zentrale Kundgebung fand in Berlin vor dem Brandenburger Tor statt.

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, erklärte, die finanzielle Situation der Krankenhäuser gefährde die Versorgungssicherheit für die Bevölkerung. Noch vor einer geplanten Krankenhaus-Reform müsse es einen Inflationsausgleich geben. Gesundheitsminister Lauterbach lehnt zusätzliche Bundesmittel für die Kliniken ab. Für die schwierige Finanzlage machte er die Länder verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.