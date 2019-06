Ein britisches Forschungsteam bezweifelt, dass mehr Todesfälle in Kliniken am Wochenende auf eine schlechtere Versorgung der Patienten zurückzuführen sind.

Dass Patienten, die am Wochenende in eine Klinik kommen, ein höheres Sterberisiko haben als solche, die unter der Woche aufgenommen werden, gilt durch zahlreiche weltweite Studien als belegt. Die Forschenden aus Großbritannien haben nun Studien zu diesem Wochenend-Effekt aus verschiedenen Ländern überprüft. Im Fachmagazin "BMJ Open" schreiben sie, dass sich aus den Daten keine klare Ursache für die höhere Sterblichkeitsrate ableiten lasse. So sei etwa in kaum einer Studie die Personalstärke in den Kliniken sowie der Gesundheitszustand der Patienten mit untersucht worden.



Das Forschungsteam hält es unter anderem für möglich, dass Patienten, die am Wochenende ins Krankenhaus kommen, im Schnitt schwerer erkrankt sind als die unter der Woche. Ein Grund dafür könne sein, dass Patienten am Wochenende oft keinen niedergelassenen Arzt aufsuchen können und aus Unsicherheit länger abwarten, bevor sie sich notfallmäßig in einer Klinik behandeln lassen.



Experten aus Deutschland halten allerdings die Versorgungsqualität weiter für entscheidend. Sie gehen davon aus, dass der Wochenend-Effekt auch hierzulande eine Rolle spielt, obwohl es derzeit keine wissenschaftlichen Nachweise dafür gibt. Die schlechtere Personalstruktur am Wochenende sei offensichtlich, sagte Anna Slagmann, Professorin für notfallmedizinische Versorgungsforschung an der Charité Berlin. Wenn an Wochenenden zudem noch Patienten mit schwerwiegenderen Krankheiten kämen, wie es in der britischen Studie angenommen werde, verstärke dies das Problem.



Auch die stellvertretende Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, Ruth Hecker, wies auf Versorgungsdefizite an Samstagen und Sonntagen hin. So seien überwiegend junge Ärzte im Dienst, Fachärzte stünden oft nur als Rufdienst zur Verfügung. Zudem gebe es weniger diagnostische Ressourcen.