Die Kliniken arbeiten wegen Corona weiterhin im Ausnahmezustand. (picture alliance /dpa / dpa-Zentralbild / Waltraud Grubitzsch)

Die Hoffnung auf eine Entlastung und einen Routinebetrieb nach zwei Jahren der Corona-Pandemie löse sich gerade in Luft auf, erklärte der Verband in Berlin. Auf den Intensivstationen stiegen die Belegungszahlen erneut an. Auch auf den Normalstationen nehme die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Patientinnen und Patienten zu. Beides sei begleitet von hohen Personalausfällen infolge von Corona-Quarantänen, sagte der Vorstandsvorsitzende der DKG, Gaß.

Die Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge werde eine zusätzliche Herausforderung sein. Hier erwarte man unbürokratische Regelungen mit Blick auf die Gewährung und Finanzierung medizinisch notwendiger Leistungen, betonte Gaß.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 16.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.