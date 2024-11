Feuerwehrleute in Kiew (Archivbild) (Alex Babenko / AP / dpa / Alex Babenko)

Bürgermeister Klitschko schrieb auf Telegram, die Luftabwehr sei in verschiedenen Stadtteilen im Einsatz. Die Flugobjekte drängen aus verschiedenen Richtungen in den Luftraum Kiews ein. Zuvor hatten ukrainischen Streitkräfte nach Medienberichten einen russischen Militärflughafen in der Nähe von Kursk mit Raketen des US-amerikanischen ATACMS-Systems angegriffen. Der Flughafen sei von mindestens zwei Geschossen mit Mehrfach-Sprengköpfen getroffen worden. Weder vom ukrainischen noch vom russischen Militär gab es dafür eine Bestätigung.

Es wäre der zweite Einsatz von ATACMS-Raketen gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet, seit Washington Angriffe mit solchen Waffen auch über größere Reichweiten gegen militärische Objekte erlaubt hatte.

