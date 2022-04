Ukraine-Krieg

Klitschko und Melnyk fordern schärfere Sanktionen

Angesichts der anhaltenden Kämpfe in der Ukraine und des Massakers in Butscha mehren sich Forderungen nach schärferen Sanktionen gegen Moskau. Der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, rief alle europäischen Politiker auf, die Geschäfte mit Russland zu stoppen. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Melnyk, forderte Energie-Sanktionen.

05.04.2022