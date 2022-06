Am Flughafen Amsterdam Schiphol gibt es starke Einschränkungen wegen Personalengpässen, weil an den Check-in-Schaltern, bei der Sicherheitskontrolle und im Gepäckkeller viele Stellen unbesetzt sind. (dpa/Evert Elzinga)

Die Entscheidung gilt seit dem späten Nachmittag und bleibt den ganzen Sonntag in Kraft. Zur Begründung hieß es, wegen schlechter Wetterbedingungen und Wartungs-Arbeiten an den Pisten hätten viele Flugzeuge nicht landen oder abheben können. Deshalb hätten sich zahlreiche KLM-Flüge verspätet oder seien komplett gestrichen worden. Betroffen sind auch Fluggäste aus Europa, die nur in Amsterdam umsteigen wollen.

Am Flughafen Schiphol war es wegen Personalproblemen bereits Ende Mai zu erheblichen Verzögerungen bei der Abfertigung gekommen, woraufhin die KLM den Ticket-Verkauf drastisch reduziert hatte.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.