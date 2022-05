Fehlendes Personal

Seit Wochen gibt es Gedränge am Flughafen Amsterdam Schiphol. (dpa/Evert Elzinga)

Bis Sonntag seien Flüge ab Amsterdam nur sehr vereinzelt zu buchen, teilte die Fluggesellschaft mit. Der Schritt war bereits gestern angekündigt worden.

Der Personalmangel bei der Gepäckabfertigung und den Sicherheitskontrollen sorgt seit Wochen für lange Schlangen. Passagiere müssen oft stundenlang bis zur Abfertigung warten. Vereinzelt kam es zu Auseinandersetzungen mit wütenden Reisenden.

Der Betreiber kündigte Maßnahmen an, um das für den Sommer befürchtete noch größere Chaos zu verhindern. So will der Flughafen mehr Personal anwerben und höhere Löhne bezahlen. Zudem sollen Flüge auf andere Flugplätze verlegt werden.

