Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat Veränderungen in der Fleischbranche angekündigt.

Billigpreise für Fleisch seien unethisch, sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Mit Blick auf das Verhalten der Verbraucher sagte die CDU-Politikerin, in Umfragen gebe es zwar eine Mehrheit, die mehr für Fleisch bezahlen würde. Die Supermarktkasse belege aber das Gegenteil. Klöckner fügte hinzu, es gebe kein Recht auf Billigfleisch. Die Ministerin forderte strkturelle Veränderungen. So lasse sie derzeit prüfen, inwieweit Werbung mit Lockangeboten beim Fleisch eingeschränkt werden könne. Zudem wolle sie den unlauteren Handelspraktiken zwischen Landwirtschaft und den Lebensmittelketten einen Riegel vorschieben.



Im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück besetzten heute mehrere Aktivisten den Hauptstandort des Fleischkonzerns Tönnies. Sie forderten eine dauerhafte Schließung des Betriebs. In dem Schlachthof war es vor kurzem zu einem massiven Ausbruch des Coronavirus gekommen. Tönnies wird vorgeworfen, an dem Ausbruch durch schlechte Arbeitsbedingungen eine Mitschuld zu tragen.