Sie verwies auf Länderdaten für die Zeitspanne von 2018 bis zum dritten Quartal 2021, wonach aktuell von 203 Millionen Kubikmetern beschädigtem Holz auszugehen sei. Das sei etwas weniger als die zuletzt prognostizierte Menge von 213 Millionen Kubikmetern an anfallendem Schadholz. Klöckner führte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur aus, diese positive Entwicklung sei noch ein "zartes Pflänzchen". Die Wiederbewaldung und der Waldumbau stellten ein Projekt für Generationen dar.

Hintergrund der Entwicklung dürften laut Ministerium das relativ späte Frühlingswetter und der eher kühlere und regenreichere Sommer in diesem Jahr gewesen sein. Das habe die Entwicklung von Borkenkäfern gebremst. Die CDU-Politikerin macht die Entspannung aber zugleich an ihren Weichenstellungen fest. So habe es Unterstützung von Bund und Ländern mit einem gestarteten ökologischen Umbauprogramm im Volumen von 1,5 Milliarden Euro gegeben. Um den Wald als "besten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel" zu stärken, müsse dieser Weg konsequent weitergegangen werden, forderte Klöckner.

Vielen Wäldern haben in den vergangenen Jahren Stürme, Dürre und Schädlinge schwer zugesetzt. Stark betroffen sind laut Ministerium auch in diesem Jahr Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Bundesweit müssen 277.000 Hektar wiederbewaldet werden. Insgesamt gibt es mehr als elf Millionen Hektar Wald.