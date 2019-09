Das farbige Logo Nutri-Score soll Verbrauchern in Deutschland beim Lebensmittelkauf demnächst eine gesündere Ernährung erleichtern.

Nach jahrelangem Streit über eine klarere Kennzeichnung von Zucker, Fett und Salz sprach sich Bundesernährungsministerin Klöckner für das in Frankreich eingeführte System aus. In einer offiziellen Verbraucherbefragung habe Nutri-Score am besten abgeschnitten, teilte die CDU-Politikerin in Berlin mit. Sie will nun eine Verordnung vorlegen, die den Rechtsrahmen für eine freiwillige Verwendung des Logos auf der Vorderseite abgepackter Lebensmittel schafft.