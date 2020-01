Im oberbayerischen Kloster Seeon kommen die Abgeordneten der CSU im Bundestag heute zu ihrer Jahresauftakt-Klausur zusammen.

Mehrere Beschlusspapiere wurden bereits vorab bekannt. Unter anderem will die CSU erneut versuchen, die Zahl sogenannter sicherer Herkunftsländer von Asylbewerbern auszuweiten. Die Große Koalition scheiterte mit einem ähnlichen Vorstoß im Bundesrat. Zudem setzen sich die Christsozialen dafür ein, die Strafunmündigkeit von Kindern überprüfen zu lassen. Die CSU-Landesgruppe empfängt unter anderem EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zum Gespräch. Thema soll eine einheitliche europäische Migrationspolitik sein.



Die FDP stimmt sich bei ihrem Dreikönigstreffen in Stuttgart auf das politische Jahr ein. Auch die Hamburger Spitzenkandidatin von Treuenfels wird teilnehmen. In der Hansestadt berät der Bundesvorstand der Grünen heute und morgen unter anderem über die Sozial- und Wirtschaftspolitik. In Hamburg findet in sieben Wochen die Bürgerschaftswahl statt.