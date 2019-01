Der designierte CSU-Vorsitzende Söder strebt für seine Partei eine konstruktivere Rolle in der Großen Koalition an.

Das Jahr 2019 solle von den Begriffen Erneuerung, Partnerschaft und Profil geprägt werden, sagte Söder im oberbayerischen Kloster Seeon, wo derzeit die

CSU-Landesgruppe tagt. Probleme müssten gelöst und Streitereien beendet werden. Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, warb dafür, gemeinsam mit der CDU innerhalb der Großen Koalition auf eine stabile Regierung hinzuarbeiten. Mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen sagte er der Schwesterpartei Unterstützung zu. Es sei Aufgabe der Volksparteien, mit Optimismus zu reagieren, wenn destruktive Kräfte Angst verbreiteten. Die CSU wolle Chancen in den Vordergrund stellen und für den sozialen Zusammenhalt im Land kämpfen, so Dobrindt.

"Mit aller Konsequenz reagieren"

Söder bekannte sich auch zum bestehenden Asylrecht. Auf die Vorfälle in Amberg müsse mit aller Konsequenz reagiert werden, eine erneute Grundsatzdiskussion sei aber unnötig, sagte der bayerische Ministerpräsident beim CSU-Treffen im oberbayerischen Seeon. Der bisherige Parteivorsitzende Seehofer betonte, Menschen, die den Schutz des Asylrechts nicht nötig hätten, müssten in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Ohne steigende Polizeipräsenz und eine bessere personelle Ausstattung der Sicherheitskräfte sei dies nicht möglich.



Bei der dreitägigen Tagung will sich die CSU auch für die Europawahl im Mai positionieren, bei der Parteivize Weber als Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei antritt. Der Chef der CSU-Landesgruppe, Dobrindt, erklärte, es gehe darum, die europäische Idee positiv weiterzuentwickeln und destruktiven Kräften entgegenzutreten.



Beim Thema Klimaschutz will die CSU laut einem Strategiepapier für die Klausur das Potenzial in Entwicklungs- und Schwellenländern stärker nutzen. In einem Ethik-Papier werden zudem klare Grenzen bei medizinischen Innovationen angemahnt.