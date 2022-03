Die KMK will Kindern und Studierenden Zuflucht bieten. (Christian Charisius/dpa)

Die Präsidentin der KMK, Prien, sagte in Lübeck, es gehe zunächst um den Schutz von Leib und Leben. Dann aber sollten die Geflüchteten möglichst schnell Zugang zu Kindergärten, Schulen und Universitäten erhalten. Ziel sei es, dass sie den Anschluss an das ukrainische Bildungssystem behielten. Die CDU-Politikerin betonte, dabei sollten auch Lehrkräfte aus der Ukraine sowie digitalisierte ukrainische Lehrwerke helfen. Die KMK hatte sich zuvor mit der ukrainischen Generalkonsulin in Hamburg, Tybinka, über den Unterricht von Flüchtlingskindern ausgetauscht. Sie betonte, die nationale Identität müsse aufrecht erhalten werden. Es sei wichtig, dass die Kinder weiter ihre Sprache, Geschichte und Kultur lernen könnten.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.