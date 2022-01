Sachsen-Anhalt Knapp 2.000 Menschen bei Gedenkmarsch für Oury Jalloh in Dessau

Im sachsen-anhaltischen Dessau-Roßlau sind in Erinnerung an den vor 17 Jahren in einer Polizeizelle gestorbenen Geflüchteten, Oury Jalloh, knapp 2.000 Menschen auf die Straße gegangenen.

08.01.2022