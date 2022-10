Karibikstaat

Wegen der Bandenkriminalität in Haiti kann das Welternährungsprogramm die Menschen nicht versorgen. (AP / Odelyn Joseph)

Wie das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen berichtet, haben die Menschen höchstens eine Mahlzeit pro Tag und kaum nahrhaftes Essen zur Verfügung. Es sei das erste Mal in der gesamten Region Nord-, Mittel- und Südamerika, dass Menschen in so katastrophaler Lage seien, hieß es. Nach Angaben des Kinderhilfswerks Unicef sind in Haiti zudem mindestens 100.000 Kinder unter fünf Jahren schwer unterernährt. Wegen der Bandenkriminalität in dem Land kann das Welternährungsprogramm die Menschen nach eigenen Angaben nicht versorgen. Auch andere Hilfsorganisationen berichten, dass Hilfe vor Ort aus Sicherheitsgründen kaum möglich ist.

Vor wenigen Tagen hatte UNO-Generalsekretär Guterres eine internationale Eingreiftruppe für Haiti gefordert. Die Regierung Haitis hatte die UNO zuvor offiziell um Hilfe gebeten, da die Polizei die Lage nicht mehr im Griff habe.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.