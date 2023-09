Kaukasusregion

Viele aserbaidschanische Soldaten wurden in Berg-Karabach getötet. (IMAGO / ITAR-TASS / Vakhram Bagdasaryan)

Das Gesundheitsministerium teilte mit, mehr als 500 Soldaten hätten Verletzungen erlitten. Aserbaidschan hatte bei der Offensive in der vergangenen Woche die Kontrolle über Berg-Karabach übernommen. Die Region gehörte völkerrechtlich bereits zu Aserbaidschan, wurde bislang aber vor allem von ethnischen Armeniern bewohnt.

Bundesaußenministerin Baerbock appellierte an die aserbaidschanische Regierung, internationale Beobachter in der Berg-Karabach zuzulassen. Sie betonte, niemand wisse wirklich, wie es den Menschen dort gehe. Tausende fürchteten so sehr um Leib und Leben, dass sie keine andere Möglichkeit sähen, als sich auf den Weg nach Armenien zu machen. Die Zahl der dorthin Geflohenen stieg nach Angaben der Regierung in Eriwan auf mehr als 28.000.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.