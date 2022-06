Die EU will rund 110.000 Dosen Impfstoff gegen Affenpocken kaufen. (IMAGO / Christian Ohde)

Weiterhin seien keine Infektionen bei Frauen und Kindern bekannt, sagte eine Sprecherin des RKI. Mittlerweile hätten elf Bundesländer Fälle gemeldet. Besonders viele seien es in Berlin.

Die Europäische Union kündigte derweil den Kauf von rund 110.000 Dosen Impfstoff gegen Affenpocken an. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit dem dänischen Biotech-Unternehmen Bavarian Nordic getroffen worden. Die Lieferung an die Mitgliedsstaaten könne noch in diesem Monat erfolgen, erklärte EU-Kommissarin Kyriakides am Rande eines Treffens der Gesundheitsminister in Luxemburg.

