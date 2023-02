Nach Angaben der UNO sind bereits fast acht Millionen Menschen seit Kriegsbeginn in der Ukraine geflohen; hier Flüchtlinge in Berlin (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Entsprechend äußerte sich UNO-Nothilfekoordinator Griffiths vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. 5,3 Millionen seien zudem Vertriebene innerhalb des Landes. Zugleich verwies Griffiths darauf, dass 17,6 Millionen Menschen aus der Ukraine - also fast 40 Prozent der Bevölkerung - auf humanitäre Hilfe angewiesen seien.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.