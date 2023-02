Die Zahl der von Altersarmut betroffenen Rentner nimmt zu. (picture alliance / photothek / Ute Grabowsky)

Darüber berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und verweist dabei auf eine Antwort des Arbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion. Demnach mussten zum Stichtag am 1. Juli 2021 rund 18 Prozent der knapp 20 Millionen Altersrentner mit weniger als 1.135 Euro im Monat auskommen. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren angestiegen: So waren im Jahr 2010 noch knapp 13 Prozent der Rentner über 65 von Altersarmut bedroht. Frauen seien zudem besonders stark betroffen: Hier lag die Durchschnittsrente 2021 bei 832 Euro monatlich.

