Ursula von der Leyen wird neue Präsidentin der Europäischen Kommission. Das Europäische Parlament stimmte mit knapper Mehrheit für die 60-Jährige. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Kommission.

Wir haben wichtige Fragen und Antworten für Sie zusammengetragen.

Wie ging die Abstimmung aus?

Sehr knapp. Von der Leyen benötigte 374 Stimmen im Europäischen Parlament, unabhängig davon, wie viele Abgeordnete letztlich tatsächlich anwesend waren. Am Ende erhielt sie 383 Stimmen, also neun mehr als notwendig. 327 Parlamentarierinnen und Parlamentarier stimmten mit Nein, es gab 22 Enthaltungen.

Wer hat für von der Leyen gestimmt?

Das lässt sich nicht ganz genau sagen, weil die Abstimmung geheim war. Die konservative EVP-Fraktion hatte vorher schon erklärt, für die Politikerin zu stimmen - ebenso wie die Liberale Fraktion. Bei den Europäischen Sozialdemokraten war die Zustimmung lange unklar: Die deutschen Abgeordneten hatten ein Nein angekündigt, aber schließlich empfahl die Spitze der gesamten Fraktion dann doch ein Ja. Das dürften wichtige Stimmen gewesen sein. Die europaskeptische Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer war gespalten. Die 26 Mitglieder der polnischen Regierungspartei Pis entschieden erst kurz vor der Abstimmung, von der Leyen zu unterstützen. Auch das war möglicherweise das Zünglein an der Waage. Grüne und Linke stimmten mit Nein und hatten das vorher auch so angekündigt.

Wie hat Ursula von der Leyen reagiert?

Sehr erleichtert. Sie sagte, sie fühle geehrt, sei überwältigt und bedanke sich für das Vertrauen. Die vor ihr liegenden Aufgaben erfüllten sie mit Demut. Sie räumte aber auch ein: "Das waren definitiv die intensivsten zwei Wochen meines politischen Lebens."

Was gab es sonst für Reaktionen?

Der scheidende Kommissionspräsident und damit von der Leyens Amtsvorgänger Jean-Claude Juncker hatte eine durchaus emotionale Botschaft an von der Leyen: "Willkommen zu Hause", twitterte er - auf Deutsch. Ansonsten gab es natürlich viele Gratulationen, nicht nur von Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier.



Auch Kritikerinnen meldeten sich zu Wort, so etwa die SPD-Europaabgeordnete Katarina Barley. Sie hatte sich gegen eine Wahl von der Leyens ausgesprochen, schreibt nun aber: "Herzlichen Glückwunsch, liebe Ursula von der Leyen". Und dann ganz offen: "Wir waren nicht einer Meinung auf dem Weg hierher." Das dürfte auch darauf anspielen, dass Barley - wie manch anderer Politiker - eigentlich das Prinzip der Spitzenkandidaten befürwortete. Das besagt, dass der oder die Kommissionschefin aus dem Kreise der Spitzenkandidaten der Europäischen Parteien für die Europawahl stammen soll. Dieses Prinzip übergingen die EU-Staats- und Regierungschefs aber, als sie von der Leyen nominierten.

Was steht nun an für Ursula von der Leyen?

Als erstes wird sie vom Amt der Bundesverteidigungsministerin zurücktreten. Das hatte sie ohnehin angekündigt, ganz gleich, wie die Abstimmung in Straßburg ausgeht. Als nächstes muss sie ihr Programm für die nächsten fünf Jahre ausarbeiten und ihr Team von EU-Kommissarinnen und -kommissaren zusammenstellen. Wichtig: Von der Leyen strebt die Parität der Geschlechter an, also dass die Posten zu gleichen Teilen an Frauen und Männer gehen. Außer Deutschland schlägt jeder der anderen 27 EU-Mitgliedsstaaten einen oder eine Kandidatin vor. Von der Leyen darf aber als Kommissionschefin auch Bewerberinnen und Bewerber ablehnen.



Im Herbst werden dann alle künftigen Kommissarinnen und Kommissare befragt. Im Oktober muss dann das Europäische Parlament die EU-Kommission als Ganzes billigen.

Wer wird von der Leyens Nachfolgerin als Bundesverteidigungsministerin?

Nachfolgerin von der Leyens soll CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer werden. Das kam allerdings einigermaßen überraschend. Zunächst hatte es nämlich geheißen, dass Gesundheitsminister Spahn den Posten übernehmen solle. Am Abend kamen dann erst Agenturmeldungen, bis schließlich auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende Strobl der Deutschen Presse-Agentur bestätigte: Es wird Annegret Kramp-Karrenbauer.