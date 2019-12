Im Luftraum über Deutschland kommen sich Flugzeuge immer wieder gefährlich nahe.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig registrierte in den vergangenen vier Jahren über 170 potenziell gefährliche Annäherungen. Der Anteil schwerer Störungen im Luftverkehr sei allerdings verschwindend gering, sagte ein Sprecher der Bundesstelle. - Laut BFU sind gefährliche Annäherungen noch keine Beinahe-Unfälle, aber meldepflichtig. Nach Informationen des NDR handelte es sich in den meisten Fällen um Alarme von Kollisionswarnsystemen. Luftfahrtexperten gehen dem Bericht zufolge von einer erheblichen Dunkelziffer solcher Zwischenfälle aus.