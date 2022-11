US-Zwischenwahlen

Fetterman gegen Oz: Wahlkampf um den Senatssitz im US-Bundesstaat Pennsylvania. (dpa / AP / Tom Gralish)

Unter anderem "The Economist" und das US-Portal "FiveThirtyEight" nennen Georgia, Pennsylvania, Nevada, Arizona, New Hampshire, North Carolina, Wisconsin, Ohio und Washington als politisch besonders umkämpfte Senatswahlen in diesem Jahr. Die meisten Beobachter konzentrieren sich aber auf drei bis vier Staaten: Pennsylvania, Georgia, Nevada - und oft auch Arizona.

Pennsylvania

Dort handelt es sich um eine besonders enge Entscheidung, die über die künftige Senatsmehrheit mitentscheiden wird. Im vielleicht meistbeachteten Senatsrennen trifft Kapuzenpulli auf teuren Anzug, wie die Nachrichtenagentur dpa es formulierte. Der Demokrat John Fetterman galt lange als Favorit in dem Bundesstaat. Er ist tätowiert, mehr als zwei Meter groß und war früher Jugendarbeiter und Bürgermeister von Braddock mit rund 2.000 Einwohnern. Fetterman zählt zum linken Flügel seiner Partei und setzt auf Arbeiternähe. Nach einem Schlaganfall im Mai benötigte er bei der einzigen TV-Debatte teils Untertitel und musste manche Sätze neu ansetzen. Kritiker meinen, er sei nicht gesund genug für das Amt.

Er tritt gegen Mehmet Oz an, einen der berühmtesten TV-Ärzte der USA, der eigentlich im Nachbarstaat New Jersey wohnt und den die Demokraten als abgehoben bezeichnen. Oz stand immer wieder als Quacksalber in der Kritik, weil er auch wirkungslose Vitaminpräparate angepriesen haben soll.

Georgia

Das enge Senatsrennen in dem Südstaat wird ebenfalls über die künftige Senatsmehrheit entscheiden. Der Demokrat Raphael Warnock hat im Januar 2021 seine erste Amtszeit bei einer vorgezogenen Wahl nur knapp mit 51 Prozent gewonnen. Auch jetzt wird es für den Pastor, der für Bürgerrechte, soziale Programme und das Recht auf Abtreibung steht, wieder eng. Er tritt gegen Herschel Walker an, einem Footballstar mit zwölf Jahren Spielzeit in der NFL. Walker lehnt Abtreibungen streng ab, steht aber nach Berichten darüber in der Kritik, dass er mehrfach Frauen zu Schwangerschaftsabbrüchen gedrängt und diese bezahlt haben soll.

Eine Besonderheit in Georgia: Wenn kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält, würde eine Stichwahl für den 6. Dezember angesetzt, so dass die Kontrolle über den Senat bis dahin möglicherweise in der Schwebe bleibt.

Nevada

Eine große Hoffnung der Republikaner auf einen Sitz-Gewinn liegt in Nevada mit der größten Stadt Las Vegas. Die aktuelle Senatorin, die Demokratin Catherine Cortez Masto, war von 2007 bis 2015 auch Attorney General des Staates - ein Amt, das Funktionen von Landes-Justizministern und Generalstaatsanwälten vereint. Auf sie folgte dabei der Republikaner Adam Laxalt von 2015 bis 2019. Sein Vater und Großvater waren auch bereits schon US-Senatoren und er zählt zu jenen Stimmen, die unbelegt behaupten, Trump habe die Wahl 2020 durch Betrug der Demokraten verloren. Nun hofft Laxalt, sich bei der Senatswahl durchsetzen zu können.

Arizona

Der amtierende demokratische Senator Mark Kelly war früher Astronaut und in mehreren Missionen an Bord der internationalen Raumstation ISS. Er begann 2011, sich politisch zu engagieren, um sich nach einem Attentat auf seine Frau Gabrielle Giffords für strengere Waffengesetze einzusetzen. Er tritt gegen Blake Masters an, einem eng mit Multi-Milliardär Peter Thiel verbundenen Republikaner. Thiel zählt zu den erfolgreichsten IT-Investoren in Silicon Valley und Masters saß in seinem Firmen-Vorstand.

