Kniefall von Warschau Historiker: Brandt hat neues Bild der Bundesrepublik vermittelt

Willy Brandts Kniefall 1970 vor dem jüdischen Ghetto-Mahnmal in Warschau habe international das Bild der Bundesrepublik geprägt, sagte der Historiker Gerhard Paul im Dlf. In Deutschland habe "die Rechte in der Republik bis weit hinein in die CDU/CSU" diese Geste allerdings kritisiert.

Gerhard Paul im Gespräch mit Änne Seidel

