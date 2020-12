Bundesaußenminister Maas hat den Kniefall von Willy Brandt in Warschau vor 50 Jahren als herausragendes Ereignis der Nachkriegsgeschichte gewürdigt.

Wie kaum ein anderes Ereignis habe der Kniefall des damaligen Bundeskanzlers zur Selbstfindung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg und zur Aussöhnung in Europa beigetragen, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Heute gelte es, gemeinsam mit Polen die Zukunft unseres vereinten Europas zu gestalten, um unseren Kontinent insgesamt stärker zu machen. Maas betonte, die Deutschen würden dabei niemals vergessen, welche Überwindung es für Polen und die Nachfahren der Millionen Opfer bis heute bedeuten müsse, Willy Brandts stille und demütige Bitte um Vergebung anzunehmen.



Geschichte erschließe sich oft erst in der Rückschau, erklärte Maas. Bei Willy Brandts Kniefall aber sei das anders gewesen: "Man verstand sofort die Bedeutung dieser Geste und alle wussten: hier wird gerade eine neue Seite aufgeschlagen."

Nachwirkungen bis heute

Gestern hatte bereits SPD-Chef Walter-Borjans betont, Brandt habe mit der Geste und mit seiner Haltung eine der wichtigsten Säulen für die europäische Verständigung und für die Stabilität des Friedens gebaut. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der polnischen Sozialdemokratie, Czarzasty, legte Walter-Borjans einen Kranz am Ehrenmal für den Aufstand im jüdischen Ghetto nieder.



Der Exekutiv Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees Christoph Heubner sagte, Brandt habe sich mit dieser Geste tief in die Herzen der Holocaust-Überlebenden und vieler Menschen in Polen eingeschrieben. Zudem habe er der deutschen Nachkriegsdemokratie eine menschliche Legitimität und Glaubwürdigkeit verliehen, von der sie bis heute zehre. Der polnische Vize-Präsident des Komitees, Marian Turski, der selbst das Konzentrationslager Auschwitz überlebte, bezeichnete den Kniefall als bis heute gültigen Aufruf, sich mit den dunklen Seiten der eigenen Nationalgeschichte auseinanderzusetzen und sie für sich anzuerkennen.

Riesenposter in Warschau

Bis Montag ist im Zentrum der polnischen Hauptstadt ein digitales Riesenposter zu sehen. Es zeigt den Kniefall und die Worte "We will never forget" ("Wir werden niemals vergessen.")



Brandt war am 7. Dezember 1970 als erster westdeutscher Regierungschef nach dem Zweiten Weltkrieg nach Warschau gereist. Er legte einen Kranz am Ehrenmal für den Aufstand im jüdischen Ghetto 1943 nieder - und fiel auf die Knie, spontan und schweigend, und verharrte für eine halbe Minute. Die Bilder Brandts sind zur Ikone geworden; auf dem heutigen Willy-Brandt-Platz unweit des Denkmals erinnert ein Bronzerelief an den historischen Moment.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.