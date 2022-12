Wirtschafts- und Klimapolitik

Lang sagte dem Magazin " Der Spiegel ", die Grünen seien dabei, die neue Wirtschaftspartei zu werden. Mit Blick auf den Ausbau der erneuerbaren Energien warb sie für mehr staatliche Investitionsanreize. Wenn man massiv in eine klimaneutrale Wirtschaft oder in Bildung investiere, schaffe man Ressourcen für die Zukunft – und damit öffentliches Vermögen. Diese Tatsache müsse sich dringend in einer anderen Ausgabenpolitik wiederfinden, betonte Lang. Die Grünen-Politikerin sagte weiter, der Staat sei nicht nur Reparaturbetrieb oder Korrektiv, er gebe die Ziele im Sinne des Gemeinwohls vor. Die Klimakrise lasse sich nicht individuell lösen.