Die Bundes-Kovorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler (dpa-Bildfunk / Kay Nietfeld)

Nach dem "desaströsen" Ergebnis bei der Bundestagswahl sei man in einer schwierigen und "durchaus existenziellen Situation", sagte Wissler der "Rheinischen Post“. Wenn man aber mit einander widersprechenden Positionen in der Öffentlichkeit stehen, habe man ein Problem. Vielmehr müsse man Uneinigkeiten überwinden und sozial gerechte Alternativen aufzeigen. Wissler betonte, der Linken komme im Bundestag künftig die Rolle der Opposition von links zu einer Ampelkoalition zu, die viele Zukunftsprobleme nicht lösen werde. In Deutschland gebe es zwar genug Geld, es werde aber falsch verteilt.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.