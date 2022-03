Kommt statt eines "Tankrabatts" ein "Mobilitätsgeld" für kleine und mittlere Einkommen? Laut "Bild am Sonntag" berät die Ampel-Koalition darüber (Archivbild). (IMAGO/MiS)

Es handele sich um einen Vorstoß von Bundesarbeitsminister Heil, nachdem der Vorschlag eines Tankrabatts von Finanzminister Lindner auf Ablehnung bei den Koalitionspartnern gestoßen sei.

Das Mobilitätsgeld solle mit dem regulären Monatsgehalt überwiesen werden. Arbeitgeber sollten sich die Summe vom Staat zurückholen, indem sie entsprechend weniger Lohnsteuer zahlten. Offen ist dem Bericht zufolge, ob die FDP das Modell grundsätzlich mittrage.

"Mobilitätsgeld" statt "Tankrabatt" wegen hoher Spritpreise

Laut "Bild am Sonntag" wird derzeit über die mögliche Höhe und Gehaltsstufen diskutiert. Eine Möglichkeit ist demnach: Wer bis 2.000 Euro verdiene, bekomme 50 Euro. Bei 2.001 bis 3.000 Euro Gehalt könnten es dem Bericht zufolge 35 Euro sein, bei 3.001 bis 4.000 Euro Verdienst 20 Euro. Dies würde den Staat laut "Bild am Sonntag" eine Milliarde Euro pro Monat kosten. Die Mobilitätsprämie könnte mindestens drei Monate lang ausgezahlt werden. Spitzenverdiener würden demnach nicht berücksichtigt.

SPD-Chef Klingbeil: Kein Anlass, Gutverdiener zu subventionieren

Der SPD-Parteivorsitzende Klingbeil rechnet nach eigener Aussage in der kommenden Woche mit einer Einigung. Er lehnt Lindners Rabattvorschlag ab. Der "Bild am Sonntag" sagte Klingbeil, er sehe keinen Anlass, Gutverdiener bei ihren Energieausgaben zu subventionieren. Menschen wie er könnten für 2,30 Euro tanken, ergänzte der SPD-Vorsitzende, dessen Wahlkreis in Niedersachsen liegt. Aber seine Nachbarin, die als Pflegekraft nach Hamburg pendele, brauche jetzt Unterstützung.

Ähnlich äußerte sich DGB-Chef Hoffmann gegenüber den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Er schlug ebenfalls ein "Mobilitätsgeld" vor, das sozial ausgerichtet sei und die Pendlerpauschale ersetze. Darüber hinaus verlangte Hoffmann Heizkostenzuschüsse, die weit über das Verabredete hinausgingen sowie eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas und Strom. Zur Finanzierung forderte der DGB-Vorsitzende massive Steuererhöhungen für Reiche.

CDU-Chef Merz für Senkung der Steuern auf Benzin und Diesel

Der Parteivorsitzende der oppositionellen CDU, Merz, forderte Finanzminister Lindner auf, von seiner Tankrabatt-Idee Abstand zu nehmen und stattdessen die Steuern auf Benzin und Diesel sofort zu senken. "Die Energiesteuer senken und die Umsatzsteuer auf Diesel und Benzin von 19 auf sieben Prozent. Das wäre eine unbürokratische, schnelle und gute Hilfe für alle", sagte Merz dem "Tagesspiegel" aus Berlin.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.