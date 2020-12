Union und SPD haben sich auf eine Reform für einen schnelleren Ausbau des Ökostrom-Anteils in Deutschland verständigt.

Die Vertreter der Koalitionsparteien einigten sich über noch offene Punkte im Erneuerbare-Energien-Gesetz, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Dazu gehören Regelungen zum Fortbetrieb älterer Solar- und Windkraftanlagen, die bald kein Fördergeld mehr bekommen. Der Eigenverbrauch von selbst produziertem Solarstrom - etwa auf dem Hausdach - soll erleichtert werden. Auch für Anlagen auf Mietshäusern sind Vereinfachungen geplant. Nach Auskunft von Unionsfraktionsvize Linnemann werden Gemeinden, bei denen Windkraftanlagen gebaut werden, einen größeren Anteil am Gewerbesteueraufkommen erhalten.



Die EEG-Reform soll noch in dieser Woche von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden, damit sie zum 1. Januar in Kraft treten kann. Eine mögliche Anhebung des Ausbauziels beim Ökostrom bis 2030 verschob die Koalition allerdings auf das erste Quartal.

