Die Koalition will offenbar Kurzarbeit zunächst befristet bis Ende dieses Jahres erleichtern, um mögliche wirtschaftliche Folgen des Coronavirus abzufedern.

Eine entsprechende Verständigung zeichnet sich nach Informationen des Deutschlandfunks bei den Beratungen der Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt in Berlin ab. Bereits am Mittwoch will das Kabinett demnach eine Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung auf den Weg bringen, mit der die Hürden für Kurzarbeit gesenkt werden könnten. Die Bundesagentur für Arbeit soll zusätzlich zum Kurzarbeitergeld auch Sozialbeiträge übernehmen. Die Regelungen könnten noch im Frühjahr in Kraft treten.



Diskutiert wird in der Runde auch über mögliche Überbrückungskredite für Unternehmen sowie über eine frühere Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Teile der Bevölkerung. - An dem Treffen nehmen Bundeskanzlerin Merkel, Finanzminister Scholz, Außenminister Maas, Gesundheitsminister Spahn sowie die Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Koalitionspartner teil.