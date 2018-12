In Hessen haben CDU und Grüne ihren Koalitionsvertrag vorgestellt.

Die Regierung will demnach in den nächsten Jahren mehr Geld für Sicherheit, Schulen und sozialen Wohungsbau ausgeben. Ministerpräsident Bouffier kündigte unter anderem 1000 zusätzliche Stellen bei der Polizei an. An den Schulen soll es mehr Verwaltungspersonal und Sozialpädagogen geben, um Lehrer zu entlasten. Die Koaltion plant außerden den Bau von 22.000 Sozialwohnungen. Rund eine Milliarde Euro ist auch für die Digitalisierung vorgesehen, unter anderem für schnelleres Internet, Forschung und Vernetzung. Hessen bekommt ein eigenes Digitalministerium.



Wenn Parteitag der CDU und Grünen dem Koalitionsvertrag zustimmen, könnte die neue Landesregierung im Januar die Arbeit aufnehmen.