Bundesaußenminister Maas hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erneut kritisiert.

Er sagte gestern Abend auf einer Veranstaltung in Berlin, mit ihrem Vorstoß zu Nordsyrien habe die CDU-Vorsitzende - Zitat - die deutsche Außenpolitik "beschädigt". Er glaube, dass der Vorschlag weder innerhalb der Bundesregierung noch innerhalb der Union abgestimmt gewesen sei. So etwas mache keinen guten Eindruck. Zugleich verteidigte Maas seine Äußerungen zu dem Fall während eines Besuchs in der Türkei. Er habe lediglich die Frage eines Journalisten beantwortet.