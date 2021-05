Zwischen Union und SPD gibt es offenbar Streit um neue Regeln für Parteispenden.

Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, bei einer Videokonferenz von Union, SPD, Grünen und Linken am vergangenen Sonntag habe es einen Eklat gegeben. Nach Angaben von Teilnehmern habe die Union die Zustimmung zu einer Reform mit der Auflage verknüpft, dass den Parteien nur noch eingeschränkt Beteiligungen erlaubt würden. Dies hätte laut der SZ bedeutet, dass die SPD ihre Medienholding DDVG abgeben müsste. Die DDVG ist an etwa 20 Tageszeitungen beteiligt. SPD-Schatzmeister Nietan warf der Union die Verhinderung von Transparenz vor. Die Einigung auf Regeln für Parteispenden mit der Aufgabe der Medienholding zu verknüpfen sei niederträchtig und Erpressung, sagte er. CSU-Generalsekretär Blume erklärte dagegen, seine Partei wolle eine umfassende Lösung, zu der der SPD offenbar die Kraft fehle.



Anlass für die Pläne für neue Transparenzregeln war die Maskenaffäre in der Union. Nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" wird es in diesem Punkt keine Einigung mehr vor der Bundestagswahl geben.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.