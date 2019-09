Die große Koalition will für zahlreiche Handwerksberufe die Meisterpflicht wieder einführen.

Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, findet dazu an diesem Montag ein Spitzentreffen im Bundeswirtschaftsministerium statt. Dabei gehe es darum, in welchen Berufen eine Betriebsgründung künftig wieder nur nach erfolgreicher Meisterprüfung möglich sein soll. Das Bundeskabinett soll demnach den entsprechenden Gesetzentwurf noch in diesem Monat beschließen. Die Reform könnte dann zum Jahreswechsel in Kraft treten. Für bestehende Betriebe ohne Meisterbrief soll es Bestandsschutz geben.



Handwerkspräsident Wollseifer begrüßte die Pläne. Seit der Reform der Handwerksordnung vor 15 Jahren sei es in einigen Gewerken zu augenfälligen Fehlentwicklungen gekommen.



Insgesamt 32 Berufsverbände hatten sich beim Bundeswirtschaftsministerium gemeldet, weil sie die Meisterpflicht wieder einführen wollen. Die entscheidenden Kriterien dafür sind, ob Handwerker oder Kunden gefährdet werden und deshalb besonders qualifiziertes Personal nötig ist oder ob der Handwerksberuf als Kulturgut besonders schützenswert ist.