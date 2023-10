Der Bundestag erklärt sich solidarisch mit Israel. (picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

In dem Entwurf heißt es, der Bundestag verurteile die - Zitat - "barbarischen Gewaltakte" gegen Israel aufs Schärfste und stehe entschlossen an der Seite des Landes. Der Entschließungsantrag wird zur angekündigten Regierungserklärung von Kanzler Scholz am Donnerstag eingebracht.

In dem Papier wird auch gefordert, dass unverzüglich ein Betätigungs- und Organisationsverbot für die Hamas und ihre Unterstützer in Deutschland erlassen werden solle. Die Bundesregierung müsse zudem auf eine Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg hinwirken.

