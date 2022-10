Hartz-IV-Nachfolge

In erster Lesung hat der Bundestag bereits über das geplante Bürgergeld debattiert. Jetzt droht die Union damit, das Gesetz im Bundesrat abzulehnen. (IMAGO / Political-Moments)

Der CSU-Vorsitzende Söder bekräftigte heute früh seine Kritik an den Bürgergeld-Plänen. Sie gingen in die falsche Richtung, sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF. Es sei absolut ungerecht, dass zum Beispiel Kassierer, Busfahrer, Polizisten oder Friseure am Ende weniger Geld zur Verfügung hätten, wenn sie arbeiteten, als wenn sie dies nicht täten. Auch das vorgesehene Schonvermögen hält Söder in der geplanten Höhe für ungerecht.

SPD-Generalsekretär Kühnert wies die Kritik zurück. Seine Partei halte es für ungerecht, dass Menschen, die immer viel gearbeitet hätten und durch äußere Umstände ins Strudeln geraten seien, alle Substanz aufbrauchen sollten, sagte er im Deutschlandfunk . Das von der Union kritisierte Schonvermögen sei im Übrigen kein Plan der Ampel, sondern die geltende Regel im Hartz-Vier-Bezug. Sie sei zu Beginn der Corona-Pandemie eingeführt worden.

Die SPD-Vorsitzende Esken signalisierte im Streit um das Bürgergeld Gesprächsbereitschaft. Wenn die unionsgeführten Bundesländer beim Bürgergeld "Detailfragen" klären wollten, sei die Ampel-Koalition dazu bereit, sagte Esken den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Nicht verhandelbar sei allerdings, dass es bei der Einführung des Bürgergelds "in erster Linie um Respekt" für Menschen in Not gehe und nicht nur um einen Ausgleich der Inflation.

CDU-Generalsekretär Czaja sieht Bürgergeld schon im Vermittlungsausschuss

Die CDU hatte am Wochenende damit gedroht, das Gesetz zur Einführung des Bürgergelds im Bundesrat abzulehnen. Dann müsste im Vermittlungsausschuss versucht werden, einen Kompromiss zu erzielen. Aus Sicht der Union setzt der bisherige Entwurf zur Einführung des Bürgergelds teils falsche Anreize. CDU-Parteichef Merz befürwortete am Wochenende zwar die geplante Erhöhung der Regelsätze; durch die Reform werde aber eine reguläre Beschäftigung für viele Menschen "überhaupt keinen Sinn mehr" machen, sagte er auf dem CSU-Parteitag in Augsburg.

Grüne und FDP "irritiert"

Grüne und FDP zeigten sich "irritiert" von den Blockade-Drohungen der Union. Grünen-Co-Chefin Lang sagte dem "Tagesspiegel", wer täglich in der Zeitung mehr Entlastungen fordere, sollte die Menschen bei deren Umsetzung nicht "im Regen stehen lassen". FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte der "Rheinischen Post", verantwortliche Oppositionspolitik sollte anders aussehen.

Einführung zum 1. Januar geplant

Nach den Vorstellungen der Bundesregierung soll das Bürgergeld zum 1. Januar eingeführt werden und die bisherige Grundsicherung Hartz Vier ablösen. Die Regelsätze der Grundsicherung sollen um rund 50 Euro pro Monat steigen. Am 10. November ist die zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag angesetzt. Danach wird es an den Bundesrat weitergeleitet. Dort ist die Bundesregierung auf die Zustimmung der Union angewiesen.

