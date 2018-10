In der Vereinbarung der Großen Koalition zum Diesel-Streit bleiben viele Fragen offen. Laut Bundesverkehrsminister Scheuer sollen die Hersteller den Besitzern älterer Diesel-Fahrzeuge entweder besonders günstig einen Neuwagen anbieten - oder eine technische Nachrüstung. Scheuer erwartet, dass letzteres auf Kosten der Hersteller geschieht. Zugesagt haben die Autobauer das aber nicht.

Scheuer räumte ein, dass bei der Hardware-Nachrüstung noch Gespräche geführt werden müssten - "nicht nur auf der finanziellen, sondern auch auf der technischen Seite". BMW habe sich zum Beispiel entschlossen, überhaupt keine technischen Nachrüstungen vorzunehmen, sagte der CSU-Politiker. Auch Opel hält sie für "ökononomisch nicht sinnvoll und technologisch nicht ausgereift". Daimler teilte mit, man werden den Vorschlag der Regierungskoalition prüfen und sich erst danach äußern. VW soll Scheuer zufolge offen sein für technische Nachrüstungen. Im Vorfeld hatte der Konzern allerdings erklärt, nur 80 Prozent der Kosten übernehmen zu wollen.



In insgesamt 65 Regionen will der Bund die Nachrüstung von Lieferwagen weitgehend mit Steuergeld bezahlen. Ob die Industrie hierzu einen Beitrag leistet, steht noch nicht fest.



Beim Kauf eines neuen Fahrzeugs gibt es dagegen nach Angaben des Ministers bereits feste Zusagen der Hersteller. "Das Thema Tausch und Umtausch oder Prämien wirkt unmittelbar und sofort", sagte Scheuer vor Journalisten in Berlin. Ziel ist es, die Stickoxid-Belastung in deutschen Innenstädten zu senken. Die Einigung gilt laut Scheuer einerseits für 14 besonders betroffene Städte - wie München, Stuttgart, Köln und Hamburg. Zum anderen geht es um weitere Städte, in denen Fahrverbote drohen - wie in Frankfurt am Main. Verkehrsminister Scheuer und Umweltministerin Schulze nannten das Diesel-Konzept der Koalition einen großen Fortschritt.