Die Große Koalition hat sich in der Nacht in mehreren Streitpunkten auf Kompromisse verständigt.

Im Dieselstreit wollen die Regierungsparteien den Autobesitzern die Wahl zwischen technischen Nachrüstungen und dem Umtausch der Fahrzeuge bieten. Verkehrsminister Scheuer sprach von attraktiven Tauschoptionen in den von Luftverschmutzung besonders betroffenen Städten. Für Nachrüstungen soll es gesetzliche Rahmenbedingungen geben. Zahlen sollen vor allem die Hersteller. Darüber müsse aber noch mit den Autobauern diskutiert werden.



SPD-Chefin Nahles hatte nach einer mehrstündigen Sitzung des Koalitionsausschusses in Berlin von einer "komplexen" Lösung gesprochen und Einzelheiten für den Mittag angekündigt. Das "Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten" enthalte auch ein Angebot zur technischen Nachrüstung älterer Diesel-Pkw, sagte Nahles. Die einzelnen Punkte würden im Laufe des Tages die Fachminister erläutern.



Der Geschäftsführer des Automobilclubs ADAC, Möller, begrüßte die Einigung. Er sagte im Deutschlandfunk, die Verunsicherung bei den Autofahrern sei groß gewesen. Nachrüstungen könnten eine große Rolle spielen, um Fahrverbote in den betroffenen Städten zu verhindern. Ein Allheilmittel seien sie aber nicht. Wichtig sei ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen. Möller forderte die Regierung zudem auf, klare Richtlinien für Nachrüstungen festzulegen, damit es einen verlässlichen Rechtsrahmen gebe.



Als erster ausländischer Autohersteller hat Renault eine Umtauschprämie für ältere Dieselfahrzeuge angekündigt. Wie das Unternehmen mitteilte, gilt das Angebot für private Halter alter Diesel-Pkw mit den Abgasnormen Euro 1 bis 5. Sie können eine Prämie von bis zu 10.000 Euro beim Kauf eines Neuwagens gleich welcher Antriebsart erhalten. Die Höhe ist nach Modellen gestaffelt. Das Angebot ist bis zum 30. November befristet. Auch deutsche Hersteller haben Prämien angekündigt, bisher aber noch keine Details genannt.



Eine Verständigung gab es im Koalitionsausschuss auch bei der Frage der Zuwanderung von Fachkräften. Demnach wurden Eckpunkte für ein Einwanderungsgesetz beschlossen, die schon heute Vormittag im Kabinett auf den Weg gebracht werden sollen. An der Trennung von Asyl und sonstiger Migration werde festgehalten, hieß es. Man wolle aber auch klare Kriterien für geduldete Asylbewerber definieren, die durch ihre Arbeit ihren Lebensunterhalt sicherten und gut integriert seien.



Ein drittes großes Thema des Treffens war der Ökostrom-Ausbau. Hier einigte man sich darauf, bis Ende Oktober eine Verständigung über Sonderausschreibungen für Wind an Land und Photovoltaik zu erzielen. Die Koalition habe sich vorgenommen, den Anteil der erneuerbaren Energien auf 65 Prozent auszubauen, hieß es. Derzeit liegt er bei 36 Prozent.