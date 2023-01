Klima- und Verkehrspolitik

Das Bundeskanzleramt in Berlin (Archivbild) (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Es seien konstruktive Gespräche gewesen, hieß es lediglich in gleichlautenden Statements der drei Regierungsparteien. Umstritten ist vor allem, in in welchen Bereichen es beschleunigte Planungsverfahren geben soll. Die Grünen wollen dies auf Stromtrassen, auf den Ausbau der Erneuerbaren Energie und auf Brückensanierungen begrenzen. Die FDP beharrt darauf, dass dies auch für den Bau von Autobahnen gelten soll.

Umstritten sind auch Pläne von Umweltministerin Lemke zum Biosprit. Die Grünen-Politikerin will bis zum Jahr 2030 einen schrittweisen Verzicht auf Kraftstoffe, die aus Pflanzen für Nahrungsmittel und Tierfutter gewonnen werden.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.