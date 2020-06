Die Spitzen der Großen Koalition haben sich für die Folgen der Corona-Pandemie auf ein milliardenschweres Konjunkturpaket geeinigt. Bundeskanzlerin Merkel sagte in Berlin, die Krise erfordere eine mutige Antwort. Das Paket habe einen Umfang von 130 Milliarden Euro für dieses und das kommende Jahr.

Geplant seien Finanzhilfen für Branchen, die wirtschaftlich besonders hart getroffen seien. Dies gelte auch für kleine und mittelständische Unternehmen sowie für Kulturschaffende. Außerdem werde die Mehrwertsteuer für sechs Monate von 19 auf 16 Prozent gesenkt.



Um den Strompreis für Unternehmen und Bürger günstiger zu machen, plant die Regierungskoalition, die EEG-Umlage zu senken. Familien erhalten pro Kind einen einmaligen Bonus von 300 Euro. Die Sozialbeiträge sollen nach dem Willen von Union und SPD nicht über 40 Prozent steigen.



Der Deutschen Bahn stellt der Bund weiteres Eigenkapital in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Für den öffentlichen Personennahverkehr sind bundesweit 2,5 Milliarden Euro an Finanzhilfen eingeplant.



Die Spitzenvertreter der Regierungskoalition hatten zwei Tage lang in Berlin über die Maßnahmen beraten.

