In Berlin haben sich die Spitzenpolitiker von CDU/CSU und SPD auf eine Reform der Grundsteuer geeinigt.

Die Partei- und Fraktionsvertreter haben sich im Koalitionsausschuss in Berlin unter Leitung von Bundeskanzlerin Merkel auf einen Kompromiss verständigt. Über die Reform der Grundsteuer gab es monatelangen Streit in der Regierungskoalition. Vor allem die CSU verlangte, dass Öffnungsklauseln für die Bundesländer eingefügt werden.



Die Sitzung des Koalitionsausschusses dauert weiter an. Streitthema ist neben der Grundsteuer-Debatte auch ein geplantes Klimaschutzgesetz. Die Spitzen von Union und SPD beraten erstmals seit dem Rücktritt der bisherigen SPD-Chefin Nahles in neuer Zusammensetzung im Koalitionsausschuss.