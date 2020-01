Die Spitzen der Großen Koalition haben sich auf Hilfen für Landwirte und Änderungen beim Kurzarbeitergeld geeinigt.

Landwirte sollen in den kommenden vier Jahren eine Millliarde Euro erhalten, wie in Berlin nach Beratungen im Kanzleramt mitgeteilt wurde. Das Geld soll den Bauern bei der Umsetzung der Düngemittelverordnung helfen. Der CSU-Vorsitzende Söder sagte, es gehe um ein klares Signal der Wertschätzung und der Unterstützung in schwierigen Zeiten.



Landwirte aus ganz Deutschland hatten gegen die neuen Regeln für den Einsatz von Düngemitteln protestiert. Der Grund für die neue Verordnung waren zu hohe Nitratwerte im Grundwasser.



Außerdem einigte sich der Koalitionsausschuss darauf, den Einsatz von Kurzarbeitergeld in Industriebranchen mit schweren Strukturproblemen zu erleichtern. So soll eine Verlängerung des Bezugs auf bis zu 24 Monate möglich sein, wenn während der Kurzarbeit eine berufliche Weiterbildung stattfindet.