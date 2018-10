Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben im Dieselstreit einen Kompromiss gefunden. Wie SPD-Chefin Nahles in der Nacht nach sechsstündigen Beratungen im Bundeskanzleramt in Berlin mitteilte, einigte man sich auf ein Paket von Maßnahmen, um Fahrverbote für Dieselbesitzer zu vermeiden.

Das "Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten" enthalte auch ein Angebot zur technischen Nachrüstung älterer Diesel-Pkw. Details der komplexen Einigung werden nach den Worten von Nahles die Fachminister im Laufe des Tages erläutern. Im Gespräch waren im Vorfeld auch Umtauschprämien als Anreiz für den Kauf eines neuen Fahrzeugs.



Der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Resch, sagte im Deutschlandfunk, Verkehrsministere Scheuer sei der Vertreter der Autoindustrie im Bundeskabinett. Der CSU-Politiker vertrete 1:1 Industriepositionen. Die von ihm in das Konzept eingebrachten Umtauschprämien nannte Resch ein Verkaufsprogramm für schmutzige Diesel-Fahrzeuge. Denn die zur Verfügung stehenden gebrauchten Diesel-6-Fahrzeuge seien mehr als fünfmal schmutziger als erlaubt.



Eine Verständigung gab es im Koalitionsausschuss auch bei der Frage der Zuwanderung von Fachkräften. Demnach wurden Eckpunkte für ein Einwanderungsgesetz beschlossen, die schon heute Vormittag im Kabinett auf den Weg gebracht werden sollen. An der Trennung von Asyl und sonstiger Migration werde festgehalten, hieß es. Man wolle aber auch klare Kriterien für geduldete Asylbewerber definieren, die durch ihre Arbeit ihren Lebensunterhalt sicherten und gut integriert seien.