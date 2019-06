Der Koalitionsausschuss in Berlin hat sich auf verschiedene Kompromisse geeinigt. Unter anderem steht eine Einigung beim Solidaritätszuschlag und beim weiteren Vorgehen im Bereich Klimaschutzgesetz. Außerdem soll eine Reform der Grundsteuer noch vor der Sommerpause auf den Weg gebracht werden.

Sechs Stunden lang hatten Partei- und Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD im Kanzleramt beraten, unter Leitung von Bundeskanzlerin Merkel. Dann stand der Kompromiss zur künftigen Erhebung der Grundsteuer: Man habe sich "in allen substanziellen Fragen" verständigt, hieß es. Details der Einigung wurden allerdings noch nicht bekanntgegeben. Fest steht aber, dass das Gesetz noch vor der parlamentarischen Sommerpause in den Bundestag eingebracht werden soll, also vor dem 6. Juli.



Die Sprecher von CDU/CSU und SPD betonten, Ziel sei, dass das Gesetzespaket noch in diesem Jahr in Kraft treten könne. Die Grundsteuer muss nach einem Gerichtsurteil bis Ende 2019 neu geregelt werden, weil die zur Berechnung herangezogenen Einheitswerte veraltet sind.

Soli fällt für die meisten weg

Außerdem hat der Koalitionsausschuss die Bundesregierung damit beauftragt, dem Bundestag bis Ende August einen Gesetzentwurf vorzulegen, nach dem der Solidaritätszuschlag für rund 90 Prozent der Zahler abgeschafft wird. In einer Erklärung der Koalitionäre heißt es, dies sei ein deutlicher erster Schritt. Der ist übrigens auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Allerdings war er in den vergangenen Monaten umstritten, weil Teile der Union verlangt hatten, den Soli komplett abzuschaffen. Jetzt soll eine Freigrenze festgelegt werden, nach der entschieden wird, wer noch Soli zahlen muss und wer nicht mehr.



Auch gegen steigende Mietpreise soll es neue Maßnahmen geben: Bis Ende August will die Koalition ein Gesetzespaket zum Thema "bezahlbares Wohnen" vorlegen. Dabei geht es unter anderem darum, zusätzliche Wohnungen zu schaffen und das Thema Wohnen auch ökologisch anzugehen. In der Erklärung heißt es wörtlich, dies sei "ein wichtiger Handlungsschwerpunkt der Koalition. Der Wohngipfel war dafür ein wichtiger Meilenstein".

Klimaschutz wird Thema im Herbst

Das Thema Klimaschutz wollen Union und SPD dann einen Monat später in Angriff nehmen: Auf Grundlage der Ergebnisse und Empfehlungen des Klimakabinetts soll es in der zweiten Septemberhälfte einen Konzeptentwurf geben. Dieser solle "in ökologischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht tragfähig" sein und dafür sorgen, dass die Klimaziele bis 2030 umgesetzt werden können.



Uneinig auseinander gegangen sind die Koalitionspartner dagegen bei der umstrittenen Grundrente. In der Erklärung hieß es dazu nur, die Koalition habe "das gemeinsame Ziel, dass die Lebensleistung von Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben, honoriert wird". Wie das aber genau umgesetzt werden soll, steht noch nicht fest. Die SPD hatte zuletzt gefordert, die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung einzuführen. CDU und CSU lehnen das ab.



Die Spitzen von Union und SPD hatten erstmals seit dem Rücktritt von SPD-Partei- und Fraktionschefin Nahles in neuer Zusammensetzung getagt. Unter Leitung von Bundeskanzlerin Merkel berieten die Spitzenpolitiker im Berliner Kanzleramt auch über den Bundeshaushalt 2020.