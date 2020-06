Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat bislang noch keine Beschlüsse zum geplanten Maßnahmenpaket zur Stärkung der Konjunktur in der Corona-Krise gefasst.

Die Gespräche im Kanzleramt in Berlin sollten zur Stunde beendet und am Vormittag wieder aufgenommen werden. Schon seit Tagen hatte sich abgezeichnet, dass die Beratungen der Koalitionsspitzen schwierig werden würden, weil die Vorstellungen von CDU, CSU und SPD teilweise weit auseinanderliegen. Ein Streitpunkt sind finanzielle Anreize zum Autokauf, die insbesondere von der Automobilbranche und den Bundesländern mit großen Produktionsstandorten gefordert werden. Außerdem geht es um Einmalzahlungen an Familien, Steuerentlastungen für Unternehmen und die vorgezogene Abschaffung des Solidaritätszuschlags.