Die Spitzen der Großen Koalition sind am Abend im Kanzleramt in Berlin zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über die Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu beraten.

Diese beginnt am 1. Juli und dauert ein halbes Jahr. Während dieser Zeit dürfte die Bewältigung der Corona-Krise eine zentrale Rolle spielen. Die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD wollten sich mit Kanzlerin Merkel auf einen gemeinsamen Kurs in der Europapolitik verständigen. Insbesondere werden schwierige Verhandlungen über das europäische Corona-Hilfsprogramm erwartet. Es hat einen Umfang in Höhe von 750 Milliarden Euro.



Ob weitere Themen auf dem Programm stehen, ist nicht bekannt.